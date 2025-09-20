Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Catanzaro Servizi, quegli esborsi che arrivano da Parco Romani

Catanzaro Servizi, quegli esborsi che arrivano da Parco Romani

La transazione “sospesa” con Aurora srl per via della compensazione fiscale annullata è la parte finale dell’operazione che vide la partecipata al centro di una complessa operazione immobiliare

Gli esborsi di Catanzaro Servizi. L’attuale situazione di crisi della partecipata del Comune, conseguente all’annullamento di una compensazione fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto basata su un credito «insussistente», si inserisce in un percorso di risanamento - avviato dall’amministratore unico Gianluca Silipo, revocato nel corso dell’estate - che negli ultimi due anni e mezzo aveva cercato di rimettere in carreggiata la società puntando sull’abbattimento di un pesantissimo monte debiti e sul rilancio attraverso l’acquisizione di nuovi servizi a rilevanza economica.
