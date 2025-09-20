Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Lamezia Terme, primi mesi di attività dei consiglieri: l’Aula tra stakanovisti e assenteisti

Nel mese di agosto sono state convocate numerose riunioni delle commissioni permanenti. La consigliera più presente è stata Serratore (26 presenze) mentre il più assente Villella (1)

Dopo poco più di due mesi di insediamento della nuova consiliatura, si ricomincia a far quadrare i conti anche per quanto riguarda i compensi, tramite gettoni di presenza, a tutti i membri del consiglio comunale. Un pretesto, se si vuole, per tirar giù qualche primo bilancio su quello che si potrebbe definire – politicamente parlando – il «rispetto del patto con gli elettori» ma, più tranquillamente, il rispetto dei meccanismi democratici nonché una conferma su impegni e responsabilità dei primi veri rappresentanti della città. Siamo ancora agli inizi, è vero, visto che è stato appena deliberato il compenso per la mensilità di agosto – primo mese “completo”, pure se con molti giorni di “riposo” estivo – che ammonta praticamente a 8mila euro, ai quali si aggiunge l’Irap di 680 euro,, cioè l’Imposta regionale sulle attività produttive (che concorre all’8,5%).
