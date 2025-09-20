Regionali in Calabria, primo confronto Occhiuto-Tridico su cultura e sanità a Soveria Mannelli

Cultura e sanità: sono stati questi i temi al centro del primo confronto diretto tra i due principali candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra. Il confronto si è tenuto nell’ambito del Festival «Sciabaca» organizzato a Soveria Mannelli (Catanzaro) dalla casa editrice Rubbettino, e aveva come tema «Libri, biblioteche e politiche per la lettura», a cura di Aie (Associazione italiana editori): a moderarlo l’editorialista del «Corriere della Sera», Francesco Verderami.

In Calabria - ha esordito Tridico - bisogna cambiare passo e soprattutto programmare. La mia proposta è trovare 3000mila operatori e poi finanziamenti diretti laddove c'è cultura da fare emergere, come nelle aree interne o nei siti archeologici o nelle biblioteche che non hanno bibliotecari, Poi - ha spiegato il candidato presidente della Regione per il centrosinistra - avere in ogni Comune un presidio culturale, anche come contrasto alla 'ndrangheta. Tutto questo si fa con una spesa di 100 milioni». Secondo Occhiuto «è opportuno recepire anche altre sensibilità. A diversi intellettuali ho chiesto di lavorare con le università con l’obiettivo di creare una Consulta sulla cultura che dia indicazioni, una Consulta che afferisca non alla Regione ma alle università in modo da sganciarla dai governi regionali. Vorrei insomma un governo partecipato nella cultura».