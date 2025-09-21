Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Amministrative a Crotone, “Italia Viva” andrà col centrodestra: “sì” a Torromino candidato sindaco

Amministrative a Crotone, “Italia Viva” andrà col centrodestra: “sì” a Torromino candidato sindaco

Il coordinatore del partito di Renzi dopo lo strappo col “campo largo” sostiene l’imprenditore. Frena il responsabile provinciale di Fratelli d’Italia: «Il nome è valido ma deciderà la coalizione»

«Dopo un’attenta valutazione politica e dopo aver ascoltato i componenti del piccolo gruppo di Italia Viva della città, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Sergio Torromino a sindaco...». Così il coordinatore cittadino di Italia Viva Mario Galea, ha reso noto la decisione assunta dal suo partito di sostenere un candidato sindaco che viene dal centrodestra per le prossime elezioni amministrative di primavera. Dopo aver annunciato nelle scorse settimana l’addio al “campo largo” ed al centrosinistra i vertici di Italia Viva a Crotone hanno virato (al contario di quanto sta facendo il loro leader nazionale), verso il centrodestra e Torromino.
