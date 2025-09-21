Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Catanzaro Servizi, quella “crisi” che ha spinto verso i crediti fiscali

Catanzaro Servizi, quella “crisi” che ha spinto verso i crediti fiscali

All’origine dell’acquisto dei prodotti finanziari, utilizzati per pagare tributi e contributi, la pesante debitoria e la carenza di ricavi derivanti da nuove attività a rilevanza economica

La sede della Catanzaro Servizi

Come si arriva all’acquisto di crediti fiscali da parte della Catanzaro Servizi? Com’è ormai noto, una delle procedure di compensazioni- quella legata alla transazione milionaria con Aurora srl - è stata annullata dall’Agenzia delle entrate perché basata su un credito fiscale inesistente. Al riguardo, mentre le indagini partite dalla successiva denuncia per truffa presentata dall’ex amministratore unico Gianluca Silipo e gli esposti del Comune alla Corte dei conti faranno il loro corso, ci sono evidentemente aspetti amministrativi e gestionali che hanno concorso all’utilizzo di questi prodotti.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province