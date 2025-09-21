Italia Viva, Filomena Greco pronta a commissariare il partito a Crotone perché strizza l'occhio a destra

I vertici di Italia Viva di Crotone ballano da soli. La scelta, con un anno di anticipo, di appoggiare, l'ex forzista Sergio Torromino per la carica di sindaco della città, costa ai vertici locali del partito fondato da Matteo Renzi, la dura reprimenda della coordinatrice regionale e capolista a Cosenza per le regionali di Casa Riformista, la lista che sostiene Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria.

Filomena Greco non ammette sbavature: “i vertici di Italia Viva di Crotone sono incoerenti, fuori dalla linea dettata dal nostro leader nazionale e fuori dalle scelte che abbiamo operato in Calabria. Qui Italia Viva è convintamente schierata nel campo del centro sinistra, una scelta che è stata approvata dalla base che la sostiene con la mobilitazione quotidiana a favore dei nostri candidati in lista, tre professionisti di alto livello e spessore, Serena Del Negro, Emanuela Capalbo e Giuseppe Condello, presenti nella circoscrizione di centro per le regionali. In Italia Viva e in Casa Riformista - ribadisce Filomena Greco - non c’è spazio per i balletti in solitaria e le giravolte. Ciascuno di noi è libero di posizionarsi dove meglio crede, ma non lo può fare a nome di una base diversamente collocata”.