Infrastrutture, porti e paesaggio sono la chiave per lo sviluppo della Calabria: Ance al confronto organizzato da Unindustria con i candidati alla presidenza della Regione

Il presidente Rugna ha posto al centro del dibattito il piano paesaggistico . «In Calabria – ha spiegato – ci troviamo in una impasse che blocca qualsiasi prospettiva di sviluppo. Occorre una regolamentazione chiara, che permetta di intervenire sugli immobili costruiti in aree divenute vincolate solo successivamente. È già stato fatto altrove, con il via libera della stessa Avvocatura dello Stato: non possiamo rimanere fermi».

Tra i protagonisti dell’incontro, Roberto Rugna , presidente di Ance Calabria , e Giovan Battista Perciaccante , vicepresidente nazionale Ance con delega al Mezzogiorno e presidente di Confindustria Cosenza , hanno posto sul tavolo questioni che, da anni, rappresentano veri nodi irrisolti per la crescita del territorio.

L’intervento di Perciaccante ha toccato il cuore delle grandi infrastrutture e dei collegamenti. «Non possiamo parlare di sviluppo senza infrastrutture», ha detto, richiamando la condizione disagiata delle aree industriali calabresi, spesso prive dei servizi essenziali e ridotte in stato di abbandono. Il suo ragionamento si è poi spostato sui porti, con un riferimento diretto a quello di Corigliano , che avrebbe potuto diventare un hub strategico e che invece, a distanza di decenni, rimane sottoutilizzato. «È inaccettabile – ha sottolineato – che una struttura con un potenziale enorme venga impiegata solo per il trasporto di ceppato o rifiuti. Serve un piano serio di rilancio, che guardi anche al traffico crocieristico e che valorizzi le tante piccole imprese della zona industriale adiacente».

Rugna ha poi acceso i riflettori sulle cave , settore strettamente collegato all’apertura dei grandi cantieri come la nuova 106 jonica e gli interventi ferroviari. «Se non si attiva subito l’osservatorio regionale – ha avvertito – rischiamo di trovarci con opere ferme o rallentate. È un’urgenza che va affrontata ieri più che oggi».

Il discorso si è allargato ad altre questioni di mobilità: la Strada Statale 106, i collegamenti con gli aeroporti, il potenziamento della rete ferroviaria e l’arrivo dell’Alta Velocità fino a Reggio Calabria. Non è mancato un passaggio sul Ponte sullo Stretto, visto come un’opera che può connettere la Calabria e la Sicilia al resto del Paese e dell’Europa. «Per le aziende – ha aggiunto Perciaccante – i collegamenti non sono un optional, ma una condizione necessaria per competere».

La richiesta ai candidati Occhiuto e Tridico è stata chiara: basta con gli slogan, servono impegni precisi e tempi certi.

Il confronto ha messo in evidenza quanto il mondo delle imprese calabresi non chieda promesse generiche, ma una visione strategica capace di trasformare i punti di debolezza del territorio in leve di sviluppo. Rugna e Perciaccante hanno ribadito con forza che senza un’azione decisa sulle infrastrutture materiali e immateriali, la Calabria continuerà a rimanere ai margini.