Le tensioni in Catanzaro Servizi e lo scontro nelle assemblee estive

Il “solco” tracciato da Silipo prima della sua revoca da amministratore unico della società partecipata. Focus sull’incasso dei crediti e sul contratto di comodato con il Comune per l’immobile di viale De Filippis

Il Comune di Catanzaro

Sono toni accesi quelli che emergono dai verbali delle assemblee dei soci della società partecipata Catanzaro Servizi, culminate ad agosto nella revoca del mandato all’amministratore unico Gianluca Silipo e nella nomina, per tre mesi, di Antonio De Marco quale traghettatore fino alla scelta del nuovo manager. La questione delle compensazioni F24 - o, meglio, di una di queste non andata a buon fine perché basata su un credito fiscale inesistente - ha portato infatti a una rapida evoluzione degli scenari interni alla partecipata, ora alle prese con una nuova ripartenza.
