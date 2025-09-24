Prevenzione dissesto idrogeologico a Lamezia. La quinta commissione è al lavoro

Riflettori puntati su fiumi e torrenti che attraversano l’ampio territorio cittadino, al fine di prevenire eventi alluvionali con i conseguenti disagi e le tante problematiche che ne derivano. La quinta commissione consiliare permanente Pianificazione, sviluppo e governo del territorio guidata dal consigliere comunale Mimmo Gianturco ha avviato un ciclo di incontri, «un percorso fondamentale, un lavoro mirato per ridurre i rischi e tutelare la sicurezza dei cittadini». Così Gianturco che ha coordinato i lavori insieme all’assessora alle Opere pubbliche Maria Gabriella De Sensi. I corsi d’acqua tenuti sotto stretta osservazione sono in primis il fiume Amato, i torrenti Cottola, Turrina e Cantagalli. Come si ricorderà il Cottola è esondato il 21 ottobre scorso nella zona di San Pietro Maida, Maida e San Pietro Lametino; un’alluvione che ha devastato tutta l’area colpita determinando ingenti danni alle colture e dissestando tante arterie di collegamento.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale