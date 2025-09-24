Regionali, Giorgia Meloni in Calabria: grande evento a Lamezia Terme

Un pomeriggio destinato a scrivere una nuova pagina per il Sud. Martedì 30 settembre, alle ore 16, Corso Numistrano a Lamezia Terme ospiterà un grande evento politico che vedrà protagonisti i principali leader del centrodestra italiano.

A salire sul palco sarà innanzitutto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, attesa da una grande partecipazione di cittadini e sostenitori. Insieme a lei interverranno il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente dell’Udc Antonio De Poli, il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi e l'ex deputata Laura Castelli di Sud chiama Nord.

L’iniziativa è organizzata a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria. Lo slogan scelto dalla coalizione – “In 4 anni di più che in 40” – vuole rimarcare l’impegno a imprimere una svolta decisiva al territorio calabrese attraverso riforme, sviluppo e investimenti.