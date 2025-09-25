Non è stata al centro dell’assemblea dei lavoratori della Catanzaro Servizi ma la transazione tra la società partecipata e la Aurora srl è stata un po’ “l’elefante nella stanza” del confronto con le organizzazioni sindacali. Troppo tecnica la vicenda ma anche troppo slegata dalle esigenze più stringenti, e concrete, dei 130 dipendenti che hanno chiesto, tramite le organizzazioni sindacali, di avere certezze sul loro futuro al primo cittadino Nicola Fiorita e all’amministratore unico Antonio De Marco. Certezze che - tradotto - significa nuovi servizi a rilevanza economica, per avere più risorse, e rivendicazioni contrattuali e salariali.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Transazione “Aurora” da rivedere, ecco la sfida per Catanzaro Servizi
L’intesa tra la partecipata e la società è in mezzo al guado a causa del credito fiscale inesistente. A novembre l’udienza sul contenzioso da 2,24 milioni: in quella sede servirà aver trovato un accordo
Caricamento commenti
Commenta la notizia