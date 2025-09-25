Transazione “Aurora” da rivedere, ecco la sfida per Catanzaro Servizi

Non è stata al centro dell’assemblea dei lavoratori della Catanzaro Servizi ma la transazione tra la società partecipata e la Aurora srl è stata un po’ “l’elefante nella stanza” del confronto con le organizzazioni sindacali. Troppo tecnica la vicenda ma anche troppo slegata dalle esigenze più stringenti, e concrete, dei 130 dipendenti che hanno chiesto, tramite le organizzazioni sindacali, di avere certezze sul loro futuro al primo cittadino Nicola Fiorita e all’amministratore unico Antonio De Marco. Certezze che - tradotto - significa nuovi servizi a rilevanza economica, per avere più risorse, e rivendicazioni contrattuali e salariali.

