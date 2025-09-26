Lavoro, sviluppo e sanità le priorità per la Calabria centrale: le proposte della Cgil illustrate a Catanzaro ai candidati

Sanità, infrastrutture, aree industriali, aree interne, sviluppo e occupazione. La CGIL Area Vasta Catanzaro–Vibo–Crotone, nel chiamare a raccolta tutti i candidati al Consiglio regionale dell’area centrale della Calabria, ha presentato un pacchetto di proposte e idee dettagliate per affrontare le emergenze sociali ed economiche che continuano a penalizzare il territorio. Un incontro, tenuto stamattina nella Sala Giuditta Levato del Museo Musmi di Catanzaro e dal titolo eloquente “Verso le Elezioni Regionali”, alla presenza dei componenti della segreteria guidata dal segretario generale Enzo Scalese, ha avuto l’obiettivo di illustrare le priorità e le proposte della CGIL su temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, raccolte in un documento di cui riportiamo di seguito una sintesi. All’appello hanno risposto i candidati al Consiglio regionale Amalia Bruni, Terri Boemi, Sergio Genco, Raffaele Mammoliti, Filippo Sestito, Elisabetta Barbuto, Leo Barberio, Marco Miceli, Giusy Iemma, Gianmichele Bosco, Elisabeth Sacco, Antonio Lo Schiavo ed Alessandra Pugliese.

Lavoro e precarietà Il sindacato mette in evidenza una delle piaghe storiche della Calabria: la disoccupazione giovanile e femminile, il lavoro nero e la precarietà cronica. «Sono condizioni che creano esclusione sociale e alimentano l’emigrazione di massa», si legge ancora nel documento. Tra le richieste: il potenziamento dei Centri per l’impiego, investimenti mirati nella formazione professionale, percorsi di stabilizzazione per LSU/LPU e tirocinanti TIS, con l’aumento delle ore lavorative fino al tempo pieno. Sviluppo e innovazione La proposta guarda a una Calabria che sappia attrarre investimenti e valorizzare le proprie vocazioni produttive. Si chiede sostegno alle filiere agroalimentari e artigiane, una strategia di rigenerazione delle aree industriali dismesse e la piena valorizzazione delle opportunità offerte dalla ZES unica. «Dobbiamo fermare la fuga dei giovani talenti – sottolinea la CGIL – incentivando il loro rientro e promuovendo forme innovative di lavoro, come lo smart working, da sviluppare anche nei borghi delle aree interne».