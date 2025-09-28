Vibo, scontro sui consiglieri speciali. Romeo: «Potrei nominarne altri»

È il sindaco Enzo Romeo a mettere un punto fermo sulla nomina del suo consigliere speciale, il criminologo Francesco Donato. Lo fa, aprendo il Consiglio comunale, evidentemente infastidito dalle recenti critiche. E per motivare una nomina mal digerita dalle opposizioni, ribadisce il concetto di «competenza», già utilizzato in campagna elettorale. «Abbiamo chiarito prima ancora di essere eletti – spiega – che avremmo puntato sulla competenza e quella di Donato è una eccellente competenza, legata alle sue radici. Potrà supportare l’amministrazione anche nell’acquisizione di fondi derivanti da bandi. Peraltro, stiamo pensando ad una scuola della polizia locale in sinergia con quella della polizia di Stato, già presente in città». Sia chiaro: «Questa figura non avrà responsabilità di sicurezza, demandata ad organi definiti. Ma contribuirà a promuovere la cultura della legalità sul territorio». E potrebbe non finire qua: «Io – conclude Romeo – sono per i consiglieri speciali e potrei nominarne anche altri».

