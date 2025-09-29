Regionali in Calabria, crisi climatica e futuro della regione. Occhiuto e Tridico a confronto con Legambiente

A pochi giorni dalle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, si è svolto oggi a Catanzaro, nella sala della Biblioteca Comunale “De Nobili” di Villa Margherita, un confronto pubblico promosso da Legambiente Calabria sui temi ambientali e sulla transizione ecologica della regione. A dialogare con i cittadini e con l’associazione sono stati i due principali candidati alla Presidenza della Regione Calabria: Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra, e Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra. Il confronto, moderato da Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia, è stato introdotto da Anna Parretta, presidente regionale di Legambiente, e si è concluso con l’intervento di Stefano Ciafani, presidente nazionale dell’associazione. Nel suo intervento introduttivo, Anna Parretta ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di un piano regionale di adattamento e mitigazione degli effetti della crisi climatica, evidenziando che dal 2010 ad agosto 2025 in Calabria si sono verificati ben 114 eventi meteorologici estremi come gravi alluvioni a periodi di siccità prolungata che colpiscono un territorio gia' fragile. “La Calabria è un cosiddetto hotspot dei cambiamenti climatici: per mettere in sicurezza persone ed infrastrutture evitando ulteriori danni e proteggendo le future generazioni serve una svolta radicale verso la transizione ecologica, basata su rinnovabili, economia circolare, mobilità sostenibile e tutela del territorio. Il futuro della Calabria dipende dalle scelte della prossima legislatura.”

Il documento di Legambiente consegnato ai candidati In occasione del confronto, Legambiente ha presentato ai candidati e alla stampa un documento programmatico pensato come guida per il lavoro con chi governerà la Calabria nei prossimi cinque anni. Il testo evidenzia che la regione si trova oggi a un bivio storico: dalle scelte ambientali dipenderanno la qualità della vita, la tenuta economica e sociale e la capacità di trattenere giovani e competenze. Il documento sottolinea la necessità di mitigare e adattarsi alla crisi climatica, ridurre le emissioni e proteggere i territori vulnerabili. Tra le priorità indicate: accelerare la transizione energetica, puntando sulle rinnovabili, sull’efficienza e sulla giustizia energetica; sviluppare una vera economia circolare, chiudendo la stagione delle discariche e promuovendo impianti di riciclo e innovazione; investire nella mobilità sostenibile con treni, trasporto pubblico e servizi integrati; tutelare il territorio, prevenire l’abusivismo edilizio e promuovere rigenerazione urbana; combattere l’inquinamento di acqua, suolo e aria con bonifiche immediate e proteggere la biodiversità, le aree protette e le foreste.