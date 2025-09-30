Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / La Giunta di Lamezia Terme approva il bilancio 2024: risultato negativo per 2,5 milioni

La Giunta di Lamezia Terme approva il bilancio 2024: risultato negativo per 2,5 milioni

Il conto economico consuntivo non è stato portato in Consiglio comunale entro il 30 settembre. Ridotto rispetto all’anno precedente anche il patrimonio dell’ente che si aggira intorno ai 13 milioni

Segna meno 2,5 milioni di euro il conto consuntivo 2024 del Comune. È quanto ha certificato la Giunta Murone che ha approvato il bilancio consuntivo 2024 (presenti il primo cittadino e gli assessori Bifano, Cardamone, Spinelli, Pirelli e D’Amico, assenti Paradiso e De Sensi) che evidenzia un risultato d’esercizio negativo pari a circa due milioni e mezzo di euro. Anche il patrimonio netto dell’Ente, pari a 13 milioni di euro, mostra una riduzione rispetto all’esercizio 2023.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province