La Giunta di Lamezia Terme approva il bilancio 2024: risultato negativo per 2,5 milioni

Segna meno 2,5 milioni di euro il conto consuntivo 2024 del Comune. È quanto ha certificato la Giunta Murone che ha approvato il bilancio consuntivo 2024 (presenti il primo cittadino e gli assessori Bifano, Cardamone, Spinelli, Pirelli e D’Amico, assenti Paradiso e De Sensi) che evidenzia un risultato d’esercizio negativo pari a circa due milioni e mezzo di euro. Anche il patrimonio netto dell’Ente, pari a 13 milioni di euro, mostra una riduzione rispetto all’esercizio 2023.

