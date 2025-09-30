«Il secondo Pronto soccorso a Catanzaro? Potrebbe essere realizzato in meno di 12 mesi». Roberto Occhiuto, presidente uscente della Giunta regionale e candidato presidente per il centrodestra, ha ribadito anche durante il forum organizzato dalla Gazzetta del Sud quello che, se rieletto, sarebbe il suo intendimento sul secondo presidio per la gestione dell’emergenza-urgenza nel capoluogo di regione.
Secondo pronto soccorso a Catanzaro, Occhiuto: «Aspetto indicazioni dal Comune»
l candidato alla presidenza della Regione ha ribadito a “Gazzetta” il suo progetto: «Opera pronta in meno di un anno grazie ai poteri straordinari della Protezione civile»
