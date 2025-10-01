Mormile e Riccio: «La sinistra vince a Gaza». E scoppia la polemica alla Provincia di Catanzaro

Oltre al cattivo gusto lo scambio social tra il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile e il consigliere leghista Eugenio Riccio potrebbe avere conseguenze politiche. Da ieri infatti il centrosinistra catanzarese chiede le immediate dimissioni. A scatenare la polemica è stato lo scambio di “battute” sulla pagina social di Mormile. Commentando il post del presidente sulla vittoria del centrodestra in Valle d’Aosta e nelle Marche, Eugenio Riccio scrive: «Sky ha dato i risultati finali delle elezioni a Gaza dove il csx sembrerebbe avere stravinto». Mormile non si trattiene e aggiunge: «Non ancora, manca il seggio speciale della flottiglia». Gli emoticon con le faccette che ridono stridono nella giornata in cui il mondo spera in una tregua dopo i quasi settantamila morti nella Striscia.

