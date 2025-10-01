Provincia di Vibo Valentia, è scontro totale. A farne le spese... i tirocinanti

Nuova bagarre ieri mattina in Consiglio provinciale tra il presidente Corrado L’Andolina e i gruppi di centro e di centrodestra, che ha acuito l’ormai insanabile crisi politica in corso da mesi, cristallizzando la nota situazione del presidente senza maggioranza. La seduta aveva all’ordine del giorno il riconoscimento di debiti fuori bilancio; la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027; il bilancio consolidato esercizio 2024; la presa d’atto dell’inesistenza di enti, organismi e società da consolidare.

