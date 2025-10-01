Ultimi giorni prima del voto del 5 e 6 ottobre per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria. Una sfida che si preannuncia come un “referendum” sulla gestione del dimissionario Roberto Occhiuto ma anche una prova di forza per l’alleanza progressista-pentastellata, con i consiglieri di entrambi gli schieramenti impegnati in una frenetica corsa finale per conquistare più voti possibili.
Una lotta che in città vede impegnati ben 17 candidati, inseriti in quasi tutte le liste, più altri quattro candidati dei paesi dell’hinterland lametino.
Tutti i lametini in corsa alle Regionali, rush finale in cerca dell’ultimo voto
Otto i candidati del centrodestra, altrettanti del centrosinistra e uno per Democrazia Sovrana Popolare. Quasi 61mila gli elettori in città. Il rischio è la frammentazione delle preferenze a vantaggio di altri territori
