Vibo, rimpasto di Giunta dopo il voto: il sindaco Romeo tende la mano ai “DeR”

«La mia maggioranza è costituita da 21 consiglieri comunali. Sono grato ai Democratici e Riformisti che sostengono ormai stabilmente questa amministrazione. A breve definiremo il rapporto con loro». Una chiosa passata quasi inosservata, a conclusione del dibattito dell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco Enzo Romeo riconosce il ruolo del gruppo ribelle al Pd, riconducibile al consigliere regionale uscente di Soverato Ernesto Alecci. La strada a questo punto è segnata: Nico Console, Alessandra Grimaldi, Nicola Staropoli e Dina Satriani (ai quali va aggiunta la dem Laura Pugliese riconducibile alla medesima area) otterranno un riconoscimento dal capo dell’esecutivo, nel giro di pochissimo tempo. Quale genere di ricompensa intenda dare loro il sindaco che, fino a poco tempo addietro, sembrava tutt’altro che disposto a scendere a patto con costoro, non è ancora dato sapere.

