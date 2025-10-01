Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Vibo, rimpasto di Giunta dopo il voto: il sindaco Romeo tende la mano ai “DeR”

Vibo, rimpasto di Giunta dopo il voto: il sindaco Romeo tende la mano ai “DeR”

Romeo, in riferimento agli esponenti vicini ad Alecci, assicura: «Presto definiremo il nostro rapporto». Sulla graticola il gruppo collegato proprio al primo cittadino. E rischia pure l’assessora al Bilancio

di

«La mia maggioranza è costituita da 21 consiglieri comunali. Sono grato ai Democratici e Riformisti che sostengono ormai stabilmente questa amministrazione. A breve definiremo il rapporto con loro». Una chiosa passata quasi inosservata, a conclusione del dibattito dell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco Enzo Romeo riconosce il ruolo del gruppo ribelle al Pd, riconducibile al consigliere regionale uscente di Soverato Ernesto Alecci. La strada a questo punto è segnata: Nico Console, Alessandra Grimaldi, Nicola Staropoli e Dina Satriani (ai quali va aggiunta la dem Laura Pugliese riconducibile alla medesima area) otterranno un riconoscimento dal capo dell’esecutivo, nel giro di pochissimo tempo. Quale genere di ricompensa intenda dare loro il sindaco che, fino a poco tempo addietro, sembrava tutt’altro che disposto a scendere a patto con costoro, non è ancora dato sapere.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province