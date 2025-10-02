Il ministro Lollobrigida a Catanzaro attacca i sindacati sulla Flotilla: "Una volta tutelavano il lavoro"

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
«Una volta ci si concentrava molto sulla tutela dei lavoratori. Si vede che alcune forze sindacali preferiscono dedicarsi ad altro». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia), parlando con i giornalisti a Soverato (in provincia di Catanzaro) a margine di un’iniziativa elettorale in vista delle Regionali in Calabria, con riferimento allo sciopero indetto da Cgil e Usb per la vicenda Flotilla. «Io credo - ha aggiunto Lollobrigida - che si dovrebbero concentrare ancora di più sulla tutela dei diritti dei lavoratori e apprezzare gli sforzi che si fanno per creare lavoro, perchè i sindacati nascono per questo. Poi, ovviamente, sono legittimati a fare quello che vogliono, dove vogliono e quando vogliono, perchè c'è la libertà di manifestare, ma - ha concluso il ministro dell’Agricoltura - noi continueremo a dire che apprezziamo le manifestazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la crescita dell’economia».

«Le nostre liste non sono solo pacchetti di voti ma un contributo di spessore e qualità per il governo della Regione nei prossimi cinque anni». Lo ha detto Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno e coordinatrice regionale di Fdi, a un evento elettorale a Soverato (Catanzaro) in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì in Calabria. La sua candidatura al consiglio regionale (nella circoscrizione centro), ha sottolineato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, è «un investimento in qualità, anche simbolico». La Calabria, ha aggiunto, «non è più quella che veniva raccontata oggi: è considerata terra di legalità e lavoro, risultato grazie a donne come lei che hanno avuto la capacità di non piegare mai la testa e amministrare senza scendere a compromessi».

«La Calabria è una straordinaria regione ed è uno dei simboli del cambio di passo dell’Italia. Una regione - ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura - che vede crescere la propria economia, il lavoro, gli investimenti e una qualità che già c'era ma che probabilmente abbiamo saputo evidenziare meglio a livello nazionale e internazionale di quanto invece è stato fatto in passato«Ho visto - ha spiegato Lollobrigida - produttori e trasformatori di qualità eccezionale, bravi in questi anni a cogliere la grande capacità della regione di proiettarsi sui mercati internazionali creando valore aggiunto, che è quello che poi dà la possibilità di creare una ricchezza che poi crea lavoro. Noi - ha sostenuto il ministro dell’Agricoltura - siamo quelli che puntano sulla creazione del lavoro e sulla creazione della ricchezza, altri invece puntano sul non lavorare e sul percepire a esempio un reddito di cittadinanza che è una vera e propria follia, che ha messo in ginocchio il nostro mondo produttivo oltre a indebitarci, perchè per uno che non lavora e prende qualcosa per non lavorare, c'è un altro che lavora due volte per pagarlo». Con riferimento alle Regionali, Lollobrigida ha osservato: «Io punto sempre sulla vittoria del centrodestra perchè è l’unica coalizione che propone risposte su temi concreti rispetto ad altre coalizioni che propongono solo di battere gli altri, cosa che non ha un significato e non viene percepita dai cittadini, ed è forse per questo che continuiamo a raccogliere risultati positivi a livello regionale e nazionale. Dopo tre anni - ha aggiunto il ministro - il nostro governo è un governo molto solido, che ha dato stabilità all’Italia. E ci sono amministrazioni regionali che hanno tenuto il passo del governo, anzi hanno corroborato con il loro lavoro un’azione sinergica: la Calabria è una di queste». Lollobrigida ha anche commentato la candidatura alle Regionali, come capolista nella circoscrizione centrale, di Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale del partito: «Wanda - ha concluso il ministro - è un personaggio di punta del nostro partito, è un investimento in termini di qualità, anche simbolico. La Calabria è considerata oggi terra di legalità e lavoro, un risultato dovuto a donne come lei che hanno avuto la capacità di non piegare mai la testa e amministrare senza scendere a compromessi».

