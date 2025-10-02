Iniziati i lavori della strada tra Botricello e i villaggi. Il Sindaco: “Opera strategica”

Sono iniziati i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il villaggio Costa del Turchese, il villaggio Carioca e il centro abitato di Botricello.

Si tratta di un’opera fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale con l’obiettivo di potenziare il collegamento tra le realtà turistiche e l’abitato.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Sacco che si è aggiudicata la gara d’appalto, prevedono la realizzazione della strada con un marciapiede ciclopedonale e l’illuminazione pubblica, consentendo ai turisti di raggiungere facilmente il nostro paese e garantendo anche maggiore sicurezza.

Il progetto è stato realizzato dall'Ing. Antonio Gigliotti e l'importo dei lavori per Botricello è pari a 426.168,29 euro nell'ambito del finanziamento "CIS svelare bellezza: la via del mare, dell'olio e delle minoranze linguistiche" insieme ai Comuni di Cropani, Cerva e Andali.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha sottolineato “𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎, 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑡𝑒𝑛𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜. 𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜𝑠𝑖 – ha concluso il Sindaco – 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒”.