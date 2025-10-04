Porto e Catanzaro Servizi, due storie che s’intersecano ormai da oltre un anno. Due situazioni, a modo loro, complicate sotto diversi aspetti: una per la lotta giudiziaria tra Comune e Carmar e l’inchiesta che ha portato al sequestro dei pontili della società, oltre che per l’attesa dei lavori di completamento; l’altra per le vicende finanziarie legate al credito fiscale inesistente che ha annullato il pagamento della prima rata della transazione milionaria tra la società partecipata e la Aurora srl.
Catanzaro Servizi e Comune, l’intreccio sulla gestione dei pontili
L’affidamento del terzo specchio d’acqua arriva al termine di un iter molto lungo nell’ambito del quale la partecipata ha “strappato con le unghie” la possibilità di portare il progetto in Conferenza dei servizi
