Catanzaro Servizi, il futuro dipende dalle nuove attività

La ripartenza di Catanzaro Servizi dipenderà dalle nuove attività a rilevanza economica che il Comune deciderà di affidarle. Nell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali, successivo all’assemblea dei lavoratori che hanno chiesto garanzie per il loro futuro occupazionale e adeguamenti contrattuali, il sindaco Nicola Fiorita ha prospettato la possibilità di affidare nuovi servizi, così da accrescere i ricavi della società e metterla nelle condizioni di affrontare con maggiore serenità le sfide future rappresentate da spese correnti e debiti (a partire dalla transazione milionaria con Aurora srl).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale