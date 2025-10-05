L’area industriale di Lamezia Terme è un cimitero delle illusioni

Probabilmente nessuno, tra gli scalpitanti anfitrioni locali, avrà pensato di portare i big della politica nazionale, una volta scesi dall’aereo su cui hanno viaggiato insieme, ad ammirare il vero simbolo del regionalismo calabrese. È d’altronde comprensibile che il pontile dell’ex Sir, nell’area industriale di Lamezia Terme, non sia stato inserito tra le tappe del pellegrinaggio elettorale dei leader dei vari partiti. Eppure quel molo decadente, dove mai nessuna nave ha attraccato, racconta più e meglio di tante parole il sogno industriale di una regione che, a mezzo secolo dalla sua nascita amministrativa, si ritrova in un incubo sociale, ambientale ed economico per responsabilità su cui, specie con le urne in vista, ci si guarda bene dall’indagare.

