Vibo Valentia, i fondi per il diritto allo studio destinati agli alunni disabili

Non sono certo cifre “astronomiche”, ma per gli enti locali sempre alle prese con le ristrettezze di bilancio i fondi regionali destinati al diritto allo studio, sono comunque risorse che aiutano a dispensare servizi importanti per gli alunni delle scuole dell’obbligo e per le loro famiglie.

Ammonta a quasi 318 mila euro la somma complessiva che la Regione Calabria ha messo quest’anno a disposizione del Vibonese nell’ambito del cosidetto “Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026”. Si tratta di contributi, a volte integrati da fondi degli stessi Comuni (per chi ha disponibilità in bilancio) destinati a trasporto, mensa, attività per alunni diversamente abili, scuola in ospedale, scuola a domicilio e non solo.

