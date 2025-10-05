Non sono certo cifre “astronomiche”, ma per gli enti locali sempre alle prese con le ristrettezze di bilancio i fondi regionali destinati al diritto allo studio, sono comunque risorse che aiutano a dispensare servizi importanti per gli alunni delle scuole dell’obbligo e per le loro famiglie.
Ammonta a quasi 318 mila euro la somma complessiva che la Regione Calabria ha messo quest’anno a disposizione del Vibonese nell’ambito del cosidetto “Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026”. Si tratta di contributi, a volte integrati da fondi degli stessi Comuni (per chi ha disponibilità in bilancio) destinati a trasporto, mensa, attività per alunni diversamente abili, scuola in ospedale, scuola a domicilio e non solo.
Vibo Valentia, i fondi per il diritto allo studio destinati agli alunni disabili
L’Amministrazione Romeo ha deliberato di impiegare tutta la somma negli interventi di inclusione. Gli altri Comuni del Vibonese utilizzeranno le risorse anche per le mense e il trasporto degli studenti
