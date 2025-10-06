A Carfizzi si tornerà alle urne per il sindaco. Forse

Nel piccolo centro albanofono crotonese il clima, raggelato dal brusco calo delle temperature, è riscaldato dall’accesa campagna elettorale. A dare fuoco alle polveri, è la ripetizione dell’elezione del sindaco e del Consiglio, ordinata il 3 luglio scorso dal Tar della Calabria che, in accoglimento del ricorso della candidata sindaca sconfitta, Giovanna Macrì, ha riconosciuto irregolarità nella sezione numero 2, tra cui la scomparsa di due schede e l’uso di una scheda irregolare. Con un elettorato di 1.064 persone, molti però emigrati e residenti all’estero, la tornata elettorale straordinaria interesserà 550 gli elettori, ma i votanti effettivi saranno tra i 250 e 270. Quanto basta, però, per modificare risultati e composizione dell’assemblea.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale