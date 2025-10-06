Regionali in Calabria, Tajani: "Successo di Occhiuto e Forza Italia". Salvini: "Grande vittoria". Schifani: risultato netto

«Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto». A dirlo il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all’albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto, presidente uscente e, secondo i primi istant poll, rieletto alla Presidenza della Regione Calabria. Il post di Salvini «Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le forze dell’ordine, dall’altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta». Così il segretario leghista Matteo Salvini sui social.

Gasparri: Navigano male ormai a sinistra «Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia. Piantedosi: premiato il centrodestra «Risultati confortanti sui quali facevo affidamento: è la conferma che il centrodestra mette in campo ottimi candidati che vengono premiati anche per l’impegno che sta mettendo in campo il governo nazionale». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, sui primi exit poll che in Calabria assegnano una larga vittoria al governatore uscente, Roberto Occhiuto. Piantedosi, insieme al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato il Parco archeoloigco di Aeclanum, oggetto di un vasto progetto di investimenti.