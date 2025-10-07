Il ritorno di Vito Pitaro a palazzo Campanella: quasi 12mila voti per il "deus ex machina" della politica vibonese

Vito Pitaro è stato eletto consigliere regionale. L'esponente di Noi Moderati torna a palazzo Campanella, dopo essere stato eletto nel 2020 nella lista Santelli presidente, e questa volta lo fa a furor di popolo trascinando la sua lista a prendere lo sbarramento del 4%.

Un'affermazione netta

L'ormai ex enfant prodige della politica vibonese, oggi diventatone il proprio deus ex machina (approfondiremo più sotto), ha conquistato 11995 voti di preferenza. Un vero e proprio botto per il rappresentante del partito guidato in Calabria da Pino Galati. Sono ormai lontani i tempi del Pitaro giovanotto dei Comunisti italiani che faceva l'assessore alle Politiche Sociali al Comune di Vibo esattamente 20 anni fa. Ora è un Pitaro ancora più radicato, capace di raccogliere consensi non solo a Vibo e in provincia, ma anche, e soprattutto, nel Crotonese. Ha saputo lavorare in silenzio, anche quando nei momenti difficili il suo nome si palesava nei corridoi dei palazzi e dei tribunali in seguito alle ultime grandi inchieste anti-'ndrangheta nel Vibonese, ha resistito e ha creato un gruppo di lavoro che lo ha seguito e premiato con questo risultato storico per lui e per la città di Vibo Valentia (al momento, secondo i dati di Eligendo, Pitaro è l'unico consigliere regionale eletto della provincia di Vibo).