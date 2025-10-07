Il ritorno di Vito Pitaro a palazzo Campanella: quasi 12mila voti per il "deus ex machina" della politica vibonese

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Vito Pitaro (terzo da sinistra) insieme ad alcuni dei suoi fedelissimi
Vito Pitaro è stato eletto consigliere regionale. L'esponente di Noi Moderati torna a palazzo Campanella, dopo essere stato eletto nel 2020 nella lista Santelli presidente, e questa volta lo fa a furor di popolo trascinando la sua lista a prendere lo sbarramento del 4%.

Un'affermazione netta

L'ormai ex enfant prodige della politica vibonese, oggi diventatone il proprio deus ex machina (approfondiremo più sotto), ha conquistato 11995 voti di preferenza. Un vero e proprio botto per il rappresentante del partito guidato in Calabria da Pino Galati. Sono ormai lontani i tempi del Pitaro giovanotto dei Comunisti italiani che faceva l'assessore alle Politiche Sociali al Comune di Vibo esattamente 20 anni fa. Ora è un Pitaro ancora più radicato, capace di raccogliere consensi non solo a Vibo e in provincia, ma anche, e soprattutto, nel Crotonese. Ha saputo lavorare in silenzio, anche quando nei momenti difficili il suo nome si palesava nei corridoi dei palazzi e dei tribunali in seguito alle ultime grandi inchieste anti-'ndrangheta nel Vibonese, ha resistito e ha creato un gruppo di lavoro che lo ha seguito e premiato con questo risultato storico per lui e per la città di Vibo Valentia (al momento, secondo i dati di Eligendo, Pitaro è l'unico consigliere regionale eletto della provincia di Vibo).

Il boom su Crotone

Noi Moderati nella provincia pitagorica è stato il secondo partito più votato della coalizione di centrodestra. Un boom di consensi in virtù della presenza dei candidati del territorio e del boom fatto registrare da Pitaro anche a questa latitudine con 3312 voti di preferenza conquistati.

La roccaforte di Vibo

A Vibo e provincia Pitaro ha conquistato una mole di voti impressionante: 6554 voti in tutto il Vibonese e 1346 a Vibo città. Noi Moderati è la seconda lista sia a livello provinciale che comunale e questo dato certamente rappresenterà un indicatore importante per i futuri equilibri politici del territorio. La forza di Pitaro è già molto forte in seno al Consiglio comunale di Vibo dove la lista che ha ispirato, "Cuore Vibonese", è stata la più votata alle elezioni comunali del 2024. A palazzo "Luigi Razza" Pitaro poteva già contare su ben quattro consiglieri: Calabria, Cutrullà, Russo e Tucci e molto vicino a lui ci sono anche Maria Rosaria Nesci (anch'ella in Noi Moderati) e Francesco Muzzopappa (il candidato sindaco di centro sconfitto nelle amministrative del 2024).

 

