Regionali in Calabria, Wanda Ferro: "La vittoria della buona politica e del buon governo"

«La riconferma alla guida della Regione Calabria di Roberto Occhiuto con un margine ampissimo è un risultato di cui eravamo certi, e che rappresenta la vittoria della buona politica, del buon governo e di una squadra di centrodestra che in questi anni ha saputo offrire ai calabresi coesione, serietà, competenza e risultati concreti. Con il governo Occhiuto e con il lavoro dei rappresentanti di Fratelli d’Italia in Regione abbiamo già trasformato la Calabria: abbiamo rimesso in moto una macchina ferma, avviato riforme, reso operativi progetti bloccati, aperto cantieri e creato nuove opportunità, dando una nuova immagine alla Calabria. I calabresi hanno riconosciuto i risultati di questi anni e ci hanno dato fiducia per continuare su questa strada di cambiamento e di crescita».

Lo dichiara la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, esprimendo grande soddisfazione per l’esito delle elezioni regionali che vedono il partito attestarsi all’11,64 per cento, confermandosi seconda forza della coalizione in Calabria e conquistando quattro seggi in Consiglio regionale.