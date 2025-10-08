Catanzaro, Mancuso e Polimeni leader in città. Segnali di vitalità tra i progressisti

A superare la vetta dei tremila voti nel territorio cittadino sono stati solamente in due: Filippo Mancuso e Marco Polimeni. Poi, tra conferme e anche qualche sorpresa, i risultati delle elezioni regionali ottenuti dai candidati in città sono stati tutto sommato in linea con le aspettative. Ma ciò non toglie, comunque, la possibilità di dare qualche lettura sull’evoluzione che la politica catanzarese ha avuto nel corso degli ultimi anni. Da un lato, un’intera classe politica si è andata eclissando, ma non ha cessato del tutto di muoversi e di dimostrare di saper ancora tirare alcune fila. Dall’altro, chi ne ha preso il posto ha comunque dimostrato di saper camminare anche sulle proprie gambe.

Il leader regionale della Lega, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale nell’ultima legislatura, ha avuto una roboante conferma con un totale di 12.130 preferenze, più di un quarto delle quali proprio nel capoluogo, con un incremento importante rispetto al 2021, quando ottenne “solo” quasi 7mila voti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale