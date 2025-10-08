Crotone roccaforte del centrodestra, a Cirò Marina boom di consensi. Tridico prevale solo in sei centri. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Crotone (27 comuni) Occhiuto ha conquistato il 65,23% dei voti (pari a 40.167 in valore assoluto) contro il 34,09% di Tridico (pari a 20.993 in valore assoluto). 21 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 6 quelli in cui ha vinto Tridico.
Analisi territoriale
Occhiuto domina lungo la fascia costiera ionica (da Cirò Marina a Isola Capo Rizzuto) e nel medio-alto Marchesato Crotonese. Tridico prevale solo in un piccolo gruppo di comuni dell’entroterra (area tra Mesoraca, Santa Severina e Scandale). Complessivamente, la provincia di Crotone si conferma una delle roccaforti del centrodestra calabrese (a Cirò Marina il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Ferrari, ha raccolto grandissimi consensi e il centrodestra ha raggiunto l'81,25% a livello di coalizione).
Di seguito, il voto comune per comune:
Belvedere di Spinello (Occhiuto 72,09%)
Caccuri (Occhiuto 71,10%)
Carfizzi (Tridico 53,21%)
Casabona (Occhiuto 57,09%)
Castelsilano (Occhiuto 63,75%)
Cerenzia (Occhiuto 74,64%)
Cirò (Occhiuto 67,25%)
Cirò Marina (Occhiuto 81,25%)
Cotronei (Occhiuto 61,55%)
Crotone (Occhiuto 64,50%)
Crucoli (Tridico 58,65%)
Cutro (Occhiuto 77,37%)
Isola Capo Rizzuto (Occhiuto 72,99%)
Melissa (Occhiuto 66,43%)
Mesoraca (Tridico 49,98%)
Pallagorio (Occhiuto 63,94%)
Petilia Policastro (Occhiuto 65,63%)
Rocca di Neto (Occhiuto 67,88%)
Roccabernarda (Occhiuto 69,34%)
San Mauro Marchesato (Occhiuto 69,33%)
San Nicola dell’Alto (Occhiuto 56,03%)
Santa Severina (Tridico 50,56%)
Savelli (Occhiuto 59,83%)
Scandale (Tridico 61,36)
Strongoli (Occhiuto 53,55%)
Umbriatico (Occhiuto 75,34%)
Verzino (Tridico 51,04%)
