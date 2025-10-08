Crotone roccaforte del centrodestra, a Cirò Marina boom di consensi. Tridico prevale solo in sei centri. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Crotone (27 comuni) Occhiuto ha conquistato il 65,23% dei voti (pari a 40.167 in valore assoluto) contro il 34,09% di Tridico (pari a 20.993 in valore assoluto). 21 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 6 quelli in cui ha vinto Tridico.

Analisi territoriale

Occhiuto domina lungo la fascia costiera ionica (da Cirò Marina a Isola Capo Rizzuto) e nel medio-alto Marchesato Crotonese. Tridico prevale solo in un piccolo gruppo di comuni dell’entroterra (area tra Mesoraca, Santa Severina e Scandale). Complessivamente, la provincia di Crotone si conferma una delle roccaforti del centrodestra calabrese (a Cirò Marina il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Ferrari, ha raccolto grandissimi consensi e il centrodestra ha raggiunto l'81,25% a livello di coalizione).

Di seguito, il voto comune per comune:

Belvedere di Spinello (Occhiuto 72,09%)

Caccuri (Occhiuto 71,10%)

Carfizzi (Tridico 53,21%)

Casabona (Occhiuto 57,09%)

Castelsilano (Occhiuto 63,75%)

Cerenzia (Occhiuto 74,64%)

Cirò (Occhiuto 67,25%)

Cirò Marina (Occhiuto 81,25%)

Cotronei (Occhiuto 61,55%)

Crotone (Occhiuto 64,50%)

Crucoli (Tridico 58,65%)

Cutro (Occhiuto 77,37%)

Isola Capo Rizzuto (Occhiuto 72,99%)

Melissa (Occhiuto 66,43%)

Mesoraca (Tridico 49,98%)

Pallagorio (Occhiuto 63,94%)

Petilia Policastro (Occhiuto 65,63%)

Rocca di Neto (Occhiuto 67,88%)

Roccabernarda (Occhiuto 69,34%)

San Mauro Marchesato (Occhiuto 69,33%)

San Nicola dell’Alto (Occhiuto 56,03%)

Santa Severina (Tridico 50,56%)

Savelli (Occhiuto 59,83%)

Scandale (Tridico 61,36)

Strongoli (Occhiuto 53,55%)

Umbriatico (Occhiuto 75,34%)

Verzino (Tridico 51,04%)