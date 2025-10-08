In provincia di Catanzaro Occhiuto primeggia in 60 comuni e sfonda a Lamezia. Tridico tiene sulla Ionica. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Catanzaro (80 comuni) Occhiuto ha conquistato il 55,27% dei voti (pari a 82.926 voti in valore assoluto) contro il 43,61% di Tridico (pari a 65.438 in valore assoluto). 50 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 30 quelli in cui ha vinto Tridico.
Distribuzione territoriale generale
Zona del Lametino (ovest della provincia): ampia e netta prevalenza di Occhiuto. Ha vinto in quasi tutti i comuni del comprensorio: Lamezia Terme (63,81%), Falerna, Gizzeria (78,16%), Maida, San Pietro a Maida, San Mango d’Aquino, Conflenti, Feroleto Antico, Platania, ecc.
Area centrale e presilana (Catanzaro, Settingiano, Tiriolo, Fossato Serralta, Petronà, Magisano, Sersale, Cerva): qui il quadro è più misto ma a vantaggio di Occhiuto, che ottiene percentuali alte nei comuni dell’entroterra catanzarese e presilano. Tridico conquista alcuni centri più piccoli e interni (Centrache, Sorbo San Basile, San Pietro Apostolo), ma resta minoritario.
Città di Catanzaro: Occhiuto vince con il 53,74%, risultato significativo nel capoluogo, confermando una prevalenza moderata ma diffusa.
Area ionica centrale (da Soveria Simeri a Guardavalle): zona più equilibrata, ma nel complesso leggermente favorevole a Tridico, che prevale in località come Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (63,56%), Santa Caterina dello Ionio, Soverato (57,86%), Davoli (56,87%), Guardavalle (58,23%), Vallefiorita (68,33%). Occhiuto resiste in alcuni comuni limitrofi come San Sostene (57,09%) e Torre di Ruggiero (58,14%).
Area delle Preserre e delle montagne (Cardinale, Gagliato, Belcastro, Amato, Petronà): qui Occhiuto domina nettamente, con punte molto alte come Marcedusa (82,27%), Amato (75,77%), Belcastro (71,60%), Gagliato (71,98%).
Di seguito, il voto comune per comune:
Albi (Occhiuto 54,04%)
Amaroni (Tridico 65,46%)
Amato (Occhiuto 75,77%)
Andali (Occhiuto 61,95%)
Argusto (Tridico 53,42%)
Badolato (Occhiuto 56,70%)
Belcastro (Occhiuto 71,60%)
Borgia (Tridico 63,91%)
Botricello (Occhiuto 60,64%)
Caraffa (Occhiuto 57,60%)
Cardinale (Occhiuto 66,41%)
Carlopoli (Tridico 54,17%)
Catanzaro (Occhiuto 53,74%)
Cenadi (Tridico 51,66%)
Centrache (Tridico 84,80)
Cerva (Occhiuto 63,58%)
Chiaravalle Centrale (Occhiuto 60,13%)
Cicala (Occhiuto 52,21%)
Conflenti (Occhiuto 65,15%)
Cortale (Occhiuto 52,25%)
Cropani (Occhiuto 61,93%
Curinga (Occhiuto 53,81%)
Davoli (Tridico 56,87%)
Decollatura (Tridico 53,17%)
Falerna (Occhiuto 62,71%)
Feroleto Antico (Occhiuto 60,62%)
Fossato Serralta (Occhiuto 63,45%)
Gagliato (Occhiuto 71,98%)
Gasperina (Tridico 58,61%)
Gimigliano (Tridico 61,66%)
Girifalco (Tridico 49,79%)
Gizzeria (Occhiuto 78,16%)
Guardavalle (Tridico 58,23%)
Isca sullo Ionio (Tridico 54,81%)
Jacurso (Tridico 54,26%)
Lamezia Terme (Occhiuto 63,81%)
Magisano (Occhiuto 66,61%)
Maida (Occhiuto 55,13%)
Marcedusa (Occhiuto 82,27%)
Marcellinara (Occhiuto 61,96%)
Martirano (Occhiuto 65,38%)
Martirano Lombardo (Occhiuto 64,91%)
Miglierina (Occhiuto 60,82%)
Montauro (Occhiuto 57,30%)
Montepaone (Occhiuto 54,13%)
Motta Santa Lucia (Occhiuto 66,19%)
Nocera Terinese (Occhiuto 61,58%)
Olivadi (Occhiuto 58,45%)
Palermiti (Tridico 50,40%)
Pentone (Occhiuto 49,77%)
Petrizzi (Tridico 50,11%)
Petronà (Occhiuto 67,64%)
Pianopoli (Occhiuto 56,14%)
Platania (Occhiuto 61,92%)
San Floro (Occhiuto 62,83%)
San Mango d’Aquino (Occhiuto 69,65%)
San Pietro a Maida (Occhiuto 53,14%)
San Pietro Apostolo (Tridico 53,27%)
San Sostene (Occhiuto 57,09%)
San Vito sullo Ionio (Occhiuto 64,19%)
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Tridico 63,56%)
Santa Caterina dello Ionio (Tridico 59,63%)
Satriano (Tridico 50,30%)
Sellia (Occhiuto 55,51%)
Sellia Marina (Occhiuto 58,21%)
Serrastretta (Occhiuto 56,88%)
Sersale (Tridico 49,51%)
Settingiano (Occhiuto 69,51%)
Simeri Crichi (Occhiuto 53,27%)
Sorbo San Basile (Tridico 51,59%)
Soverato (Tridico 57,86%)
Soveria Mannelli (Occhiuto 49,30%)
Soveria Simeri (Occhiuto 63,42%)
Squillace (Tridico 51,67%)
Stalettì (Occhiuto 56,17%)
Taverna (Tridico 50,46%)
Tiriolo (Tridico 53,88%)
Torre di Ruggiero (Occhiuto 58,14%)
Vallefiorita (Tridico 68,33%)
Zagarise (Occhiuto 64,81%)
