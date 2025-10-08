In provincia di Catanzaro Occhiuto primeggia in 60 comuni e sfonda a Lamezia. Tridico tiene sulla Ionica. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Catanzaro (80 comuni) Occhiuto ha conquistato il 55,27% dei voti (pari a 82.926 voti in valore assoluto) contro il 43,61% di Tridico (pari a 65.438 in valore assoluto). 50 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 30 quelli in cui ha vinto Tridico.

Distribuzione territoriale generale

Zona del Lametino (ovest della provincia): ampia e netta prevalenza di Occhiuto. Ha vinto in quasi tutti i comuni del comprensorio: Lamezia Terme (63,81%), Falerna, Gizzeria (78,16%), Maida, San Pietro a Maida, San Mango d’Aquino, Conflenti, Feroleto Antico, Platania, ecc.

Area centrale e presilana (Catanzaro, Settingiano, Tiriolo, Fossato Serralta, Petronà, Magisano, Sersale, Cerva): qui il quadro è più misto ma a vantaggio di Occhiuto, che ottiene percentuali alte nei comuni dell’entroterra catanzarese e presilano. Tridico conquista alcuni centri più piccoli e interni (Centrache, Sorbo San Basile, San Pietro Apostolo), ma resta minoritario.