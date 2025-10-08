In provincia di Vibo la competizione elettorale più aperta. Occhiuto supera Tridico di oltre 3mila voti. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Vibo Valentia (50 comuni) Occhiuto ha conquistato il 51,91% dei voti (pari a 33.386 in valore assoluto) contro il 47,07% di Tridico (pari a 73.450 in valore assoluto). 31 i comuni in cui ha primeggiato il centrodestra con Occhiuto, 19 i comuni in cui è andato meglio Tridico.

Analisi territoriale

Occhiuto ottiene risultati netti e diffusi soprattutto nell’area interna e montana (Serrese, Angitolano e Vibonese centrale), ma anche in realtà costiere come Tropea, Zambrone e Nicotera.

Tridico prevale invece in una fascia costiera tirrenica tra Pizzo, Briatico, Ricadi e Limbadi, e in alcuni centri del versante delle Serre vibonesi (Serra, Spadola, San Nicola da Crissa).

Il voto evidenzia quindi una divisione territoriale: Occhiuto più forte nei centri collinari e dell’entroterra, Tridico nei poli costieri e in alcuni comuni del comprensorio delle Serre.