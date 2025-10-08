In provincia di Vibo la competizione elettorale più aperta. Occhiuto supera Tridico di oltre 3mila voti. Tutti i dati comune per comune

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Vibo Valentia (50 comuni) Occhiuto ha conquistato il 51,91% dei voti (pari a 33.386 in valore assoluto) contro il 47,07% di Tridico (pari a 73.450 in valore assoluto). 31 i comuni in cui ha primeggiato il centrodestra con Occhiuto, 19 i comuni in cui è andato meglio Tridico.

Analisi territoriale

Occhiuto ottiene risultati netti e diffusi soprattutto nell’area interna e montana (Serrese, Angitolano e Vibonese centrale), ma anche in realtà costiere come Tropea, Zambrone e Nicotera.

Tridico prevale invece in una fascia costiera tirrenica tra Pizzo, Briatico, Ricadi e Limbadi, e in alcuni centri del versante delle Serre vibonesi (Serra, Spadola, San Nicola da Crissa).

Il voto evidenzia quindi una divisione territoriale: Occhiuto più forte nei centri collinari e dell’entroterra, Tridico nei poli costieri e in alcuni comuni del comprensorio delle Serre.

Di seguito, il voto comune per comune

Acquaro (Occhiuto 63,42%)
Arena (Tridico 71,26%)
Briatico (Tridico 50,30%)
Brognaturo (Occhiuto 69,97%)
Capistrano (Occhiuto 72,71%)
Cessaniti (Occhiuto 60,51%)
Dasà (Occhiuto 57,91%)
Dinami (Occhiuto 67,50%)
Drapia (Tridico 54,49%)
Fabrizia (Occhiuto 62,50%)
Filadelfia (Tridico 74,83%)
Filandari (Occhiuto 56,86%)
Filogaso (Occhiuto 71,43%)
Francavilla Angitola (Tridico 64,44%)
Francica (Occhiuto 74,06%)
Gerocarne (Tridico 53,50%)
Jonadi (Occhiuto 50,08%)
Joppolo (Occhiuto 55,57%)
Limbadi (Tridico 50,41%)
Maierato (Occhiuto 61,41%)
Mileto (Occhiuto 52,02%)
Mongiana (Tridico 52,01%)
Monterosso (Occhiuto 59,75%)
Nardodipace (Occhiuto 84,08%)
Nicotera (Occhiuto 56,59%)
Parghelia (Occhiuto 52,83%)
Pizzo (Tridico 57,54%)
Pizzoni (Occhiuto 59,11%)
Polia (Tridico 55,96%)
Ricadi (Tridico 51,90%)
Rombiolo (Occhiuto 53,26%)
San Calogero (Occhiuto 65,04%)
San Costantino Calabro (Tridico 49,84%)
San Gregorio d’Ippona (Occhiuto 68,13%)
San Nicola da Crissa (Tridico 69,69%)
Sant’Onofrio (Occhiuto 57,45%)
Serra San Bruno (Tridico, 56,36%)
Simbario (Occhiuto 64%)
Sorianello (Occhiuto 65,31%)
Soriano Calabro (Occhiuto 59,29%)
Spadola (Tridico 57,20%)
Spilinga (Tridico 49,92%)
Stefanaconi (Tridico 51,47%)
Tropea (Occhiuto 61,70%)
Vallelonga (Occhiuto 50,99%)
Vazzano (Tridico 54,13%)
Vibo Valentia (Occhiuto 51,17%)
Zaccanopoli (Tridico 68,65%)
Zambrone (Occhiuto 63,81%)
Zungri (Occhiuto 70,26%)

