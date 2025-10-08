In provincia di Vibo la competizione elettorale più aperta. Occhiuto supera Tridico di oltre 3mila voti. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Vibo Valentia (50 comuni) Occhiuto ha conquistato il 51,91% dei voti (pari a 33.386 in valore assoluto) contro il 47,07% di Tridico (pari a 73.450 in valore assoluto). 31 i comuni in cui ha primeggiato il centrodestra con Occhiuto, 19 i comuni in cui è andato meglio Tridico.
Analisi territoriale
Occhiuto ottiene risultati netti e diffusi soprattutto nell’area interna e montana (Serrese, Angitolano e Vibonese centrale), ma anche in realtà costiere come Tropea, Zambrone e Nicotera.
Tridico prevale invece in una fascia costiera tirrenica tra Pizzo, Briatico, Ricadi e Limbadi, e in alcuni centri del versante delle Serre vibonesi (Serra, Spadola, San Nicola da Crissa).
Il voto evidenzia quindi una divisione territoriale: Occhiuto più forte nei centri collinari e dell’entroterra, Tridico nei poli costieri e in alcuni comuni del comprensorio delle Serre.
Di seguito, il voto comune per comune
Acquaro (Occhiuto 63,42%)
Arena (Tridico 71,26%)
Briatico (Tridico 50,30%)
Brognaturo (Occhiuto 69,97%)
Capistrano (Occhiuto 72,71%)
Cessaniti (Occhiuto 60,51%)
Dasà (Occhiuto 57,91%)
Dinami (Occhiuto 67,50%)
Drapia (Tridico 54,49%)
Fabrizia (Occhiuto 62,50%)
Filadelfia (Tridico 74,83%)
Filandari (Occhiuto 56,86%)
Filogaso (Occhiuto 71,43%)
Francavilla Angitola (Tridico 64,44%)
Francica (Occhiuto 74,06%)
Gerocarne (Tridico 53,50%)
Jonadi (Occhiuto 50,08%)
Joppolo (Occhiuto 55,57%)
Limbadi (Tridico 50,41%)
Maierato (Occhiuto 61,41%)
Mileto (Occhiuto 52,02%)
Mongiana (Tridico 52,01%)
Monterosso (Occhiuto 59,75%)
Nardodipace (Occhiuto 84,08%)
Nicotera (Occhiuto 56,59%)
Parghelia (Occhiuto 52,83%)
Pizzo (Tridico 57,54%)
Pizzoni (Occhiuto 59,11%)
Polia (Tridico 55,96%)
Ricadi (Tridico 51,90%)
Rombiolo (Occhiuto 53,26%)
San Calogero (Occhiuto 65,04%)
San Costantino Calabro (Tridico 49,84%)
San Gregorio d’Ippona (Occhiuto 68,13%)
San Nicola da Crissa (Tridico 69,69%)
Sant’Onofrio (Occhiuto 57,45%)
Serra San Bruno (Tridico, 56,36%)
Simbario (Occhiuto 64%)
Sorianello (Occhiuto 65,31%)
Soriano Calabro (Occhiuto 59,29%)
Spadola (Tridico 57,20%)
Spilinga (Tridico 49,92%)
Stefanaconi (Tridico 51,47%)
Tropea (Occhiuto 61,70%)
Vallelonga (Occhiuto 50,99%)
Vazzano (Tridico 54,13%)
Vibo Valentia (Occhiuto 51,17%)
Zaccanopoli (Tridico 68,65%)
Zambrone (Occhiuto 63,81%)
Zungri (Occhiuto 70,26%)
Caricamento commenti
Commenta la notizia