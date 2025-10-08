Vibo: dopo le regionali, l’Amministrazione Romeo ora deve fare i conti con i... numeri

Se le elezioni regionali dovevano essere una prova di forza del centrosinistra che da un anno amministra la città capoluogo, si può affermare senza timore alcuno di smentita, che il tentativo è fallito. I due assessori schierati dall’Amministrazione comunale non sono stati eletti, come peraltro era facilmente immaginabile. Nulla da fare per Stefano Soriano, sebbene l’assessore al Commercio abbia ben figurato in città, attestandosi al di sopra delle 700 preferenze solo nel Comune capoluogo, né per il titolare della delega all’Ambiente Marco Miceli (509 voti nel capoluogo) che ha sfiorato l’obiettivo. Malconcio esce anche il Partito democratico con Mammoliti e Tassone al di sotto delle attese ed il trionfatore Alecci pronto a incalzare la dirigenza vibonese oltre che il palazzo comunale. Già, perché se il centrosinistra vive uno psicodramma, per l’esecutivo non si può dire che le cose vadano meglio da qui in avanti.

