Le Regionali lo hanno confermato: Catanzaro guarda al centrodestra

Forza Italia è il primo partito in città. Le elezioni che hanno confermato Roberto Occhiuto alla guida della Cittadella hanno anche consolidato la presenza degli azzurri sui Tre Colli: la lista ha ottenuto il 20,7% dei voti.

Marco Polimeni, secondo classificato di FI nella circoscrizione ed eletto a Palazzo Campanella, ha raccolto in città 3.338 voti; Elisabetta Aiello, alla sua prima esperienza elettorale, ne ha ottenuti 2.228; Antonello Talerico, consigliere regionale uscente, 1.592. Alle Regionali la doppia preferenza di genere non obbligatoria rende di fatto impossibile sommare i dati di candidati della stessa lista ma di sesso diverso, però, in linea teorica, solo loro tre, avrebbero ottenuto 7.158 voti. Insomma, se si trattasse di singole preferenze i tre varrebbero il 14,8% degli elettori che nel 2022, al primo turno, hanno espresso il proprio parere per le candidature a sindaco.

