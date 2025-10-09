Tirocinanti, a Vibo Valentia percorso a ostacoli: tra rimpalli e ritardi resta l’attesa

In stallo la situazione in Provincia dove la querelle tra presidente L’Andolina e consiglieri è aperta e adesso la speranza è rivolta ai pareri della Cosfel. Dai Comuni si sollecita la Regione: contratti in scadenza e zero fondi