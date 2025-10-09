C’è ancora qualche giorno prima che la Commissione per la stabilità degli Enti locali si riunisca per pronunciarsi circa la possibilità per la Provincia di stabilizzare i 35 tirocinanti di inclusione sociale. Al vaglio tutta la documentazione richiesta, tra cui anche quella relativa al bilancio consolidato dell’Ente, per la quale il presidente, Corrado L’Andolina, ha trasmesso giorni fa la delibera presidenziale.
Tirocinanti, a Vibo Valentia percorso a ostacoli: tra rimpalli e ritardi resta l’attesa
In stallo la situazione in Provincia dove la querelle tra presidente L’Andolina e consiglieri è aperta e adesso la speranza è rivolta ai pareri della Cosfel. Dai Comuni si sollecita la Regione: contratti in scadenza e zero fondi
