Il post regionali, Lo Muto: “Adesso pensiamo a San Gregorio. Serve unità, visione comune e spirito costruttivo per il 2026”

A urne ormai chiuse per le regionali del 5 e 6 ottobre, mentre la Calabria si risveglia tra conferme e rinnovate aspettative, a San Gregorio d’Ippona c’è chi già guarda avanti, con lo sguardo rivolto a maggio 2026, quando il piccolo comune dell'entroterra vibonese tornerà al voto per scegliere il nuovo sindaco. Gregorio Lo Muto, figura dell’attivismo politico locale, rompe il silenzio post-elettorale e, con tono misurato ma fermo, lancia un appello alla riflessione e alla coesione.

“Abbiamo il dovere di aprire una nuova stagione di dialogo, progettualità condivisa e senso delle istituzioni. Le regionali hanno detto molto sulla volontà progettuale dei calabresi, ma ora il nostro orizzonte locale deve essere San Gregorio”, esordisce Lo Muto, con la pacatezza di chi sa che i tempi della politica non sono quelli del clamore, ma del lavoro paziente. “Non è tempo di personalismi” “L’appuntamento del 2026 non può e non deve ridursi a un regolamento di conti tra fazioni politiche di 5 anni fa o ambizioni personali, ma rappresentare un momento di svolta, in cui i cittadini tornino protagonisti, non solo spettatori passivi di logiche che non li rappresentano più”, prosegue Lo Muto, scegliendo parole pesate al milligrammo, com’è nel suo stile, quasi a voler ricordare una stagione politica in cui contava più il contenuto che la forma.

“Aprire le porte, non chiuderle” Allontanando ogni spirito di contrapposizione, Lo Muto richiama più volte il valore del confronto: “Serve un progetto comune,civico,aperto, inclusivo, che non tema la diversità delle idee - anche tra poli opposti - ma la valorizzi. Non è il momento di chiudere le porte, ma di spalancarle a chi ha a cuore il bene del nostro paese. Dobbiamo saperci parlare, anche quando non siamo d’accordo. Questo vale tra tutte le forze politiche”. Un riferimento, neanche troppo velato, alle tensioni politiche che hanno spesso segnato la scena locale negli ultimi anni e fino agli ultimi giorni post regionali. “Unità si ma con metodo” A chi gli chiede se ci sia già un’idea di lista civica, o una proposta di candidatura con qualche altra lista in cantiere, Lo Muto risponde con il tipico aplomb: “Ogni percorso ha bisogno dei suoi tempi. Prima di parlare di nomi e/o accostamenti a progetti politici unitari, dobbiamo parlare di idee per il cittadino, di metodo e di visione politica comune. Solo così si costruisce qualcosa che duri nel tempo e che non si sbricioli al primo voto contrario in consiglio comunale”.