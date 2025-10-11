Il voto “regionale” disegna a Lamezia Terme un centrodestra a trazione leghista

Si colora di “verde” la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali anche a Lamezia dove come nel resto della Regione domenica e lunedì il presidente uscente Roberto Occhiuto ha fatto il pieno di consensi col 63,8 per cento dei voti rispetto al 35,1 per cento del suo diretto competitor Pasquale Tridico del “campo largo”. A differenza che altrove però, nella città a far la parte del leone nella coalizione vincente è stata la Lega. Dalle urne per le regionali il Carroccio è uscito come primo partito a Lamezia con 6.000 voti pari al 24,50%. Un dato eclatante dietro cui però c’è il consenso personale di Gianpaolo Bevilacqua, in lista con la Lega nella circoscrizione centro al quale, tuttavia, 3.372 voti di preferenza non sono bastati per guadagnare un posto nell’assise regionale, complici i “colleghi” i lista come Mancuso che ha sbancato nel collegio centro conquistando il seggio a Palazzo Campanella. Ha conquistato 1.698 voti anche l’uscente Pietro Raso.

