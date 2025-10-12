Stavolta probabilmente il territorio crotonese verrà rappresentato in Consiglio regionale da più di un eletto. Oltre al sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia, Sergio Ferrari eletto per Forza Italia (con oltre 12 mila preferenze), potrebbe entrare a Palazzo Campanella, l’ex parlamentare Elisabetta Barbuto, la più votata nella circoscrizione Centro per i 5 Stelle, se come si sussurra Pasquale Tridico (il candidato a presidente del “Campo largo”, sconfitto da Occhiuto), resterà a Strasburgo.
Nel nuovo Consiglio regionale potrebbero esserci tre crotonesi
Con Sergio Ferrari ed Elisabetta Barbuto (se Tridico va a Strasburgo), avrebbe una “chance” pure Giusy Mellace. Sergio Torromino rivendica il risultato di “Noi Moderati” a Crotone città e rilancia la sua candidatura a sindaco
