Nel nuovo Consiglio regionale potrebbero esserci tre crotonesi

Stavolta probabilmente il territorio crotonese verrà rappresentato in Consiglio regionale da più di un eletto. Oltre al sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia, Sergio Ferrari eletto per Forza Italia (con oltre 12 mila preferenze), potrebbe entrare a Palazzo Campanella, l’ex parlamentare Elisabetta Barbuto, la più votata nella circoscrizione Centro per i 5 Stelle, se come si sussurra Pasquale Tridico (il candidato a presidente del “Campo largo”, sconfitto da Occhiuto), resterà a Strasburgo.

