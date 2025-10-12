Vibo Valentia, la “debacle” del centrosinistra che getta un’ombra «sull’esecutivo»

Le opposizioni di centrodestra, per ragioni diverse, gongolano all’indomani delle elezioni regionali e già focalizzano il dato della sconfitta sull’Amministrazione progressista attualmente in carica. Parlano quasi la stessa lingua, Forza Italia, Cuore Vibonese e Noi Moderati. «Le elezioni regionali – spiega il capogruppo azzurro Vincenzo Porcelli – riconsegnano anche al nostro territorio un centrodestra in ottimo stato di salute. Al di là delle cifre, figlie di una molteplicità di candidature a sinistra, è evidente, anche in città, la disorganizzazione da parte delle forze che sostengono l’attuale esecutivo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale