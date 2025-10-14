Provincia di Vibo Valentia, la tensione resta alta: il caso sul tavolo della Prefettura

Giornata cruciale, quella odierna, per il futuro dei 35 tirocinanti di inclusione sociale (tis) in forza alla Provincia. Il Consiglio provinciale, infatti, si riunirà oggi per l’approvazione del bilancio consolidato, atto richiesto dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali al fine di autorizzare la stabilizzazione dei tirocinanti.

Si tratta di una seconda convocazione, essendo la prima (di ieri) andata deserta; e sarà il secondo tentativo di conferire il disco verde allo strategico documento finanziario, essendo la seduta del primo ottobre, con i medesimi ordini del giorno (accanto al bilancio consolidato, sono inseriti ai primi punti riconoscimenti di debiti fuori bilancio) andata deserta per mancanza del numero legale.

Anche oggi il disco verde al bilancio consolidato appare tutt’altro che scontato.

