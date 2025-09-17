Inaugurato il Centro Dialisi di Mesoraca: un presidio di prossimità per il territorio

È stato inaugurato questa mattina, con il tradizionale taglio del nastro, il nuovo Centro Dialisi di Mesoraca, già operativo dalla fine dello scorso mese di maggio e oggi presentato ufficialmente alla comunità. Alla cerimonia hanno preso parte il Commissario Straordinario dell’Asp di Crotone Monica Calamai, il Direttore Sanitario Luigi Rossi, il Direttore Amministrativo Elisabetta Tripodi, il Primario di Nefrologia Giuseppe Coppolino e il personale sanitario del reparto.

Il Centro, situato nei locali ristrutturati di località Campizzi, rappresenta un presidio fondamentale per il territorio: consente ai pazienti nefropatici, spesso anziani e con più comorbidità, di ricevere le cure necessarie vicino a casa, evitando lunghi e faticosi spostamenti verso Crotone e contribuendo al tempo stesso a ridurre il carico assistenziale sul capoluogo.

“Questa inaugurazione ufficiale – ha dichiarato il Commissario Straordinario Monica Calamai – testimonia la volontà della Direzione strategica di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, offrendo cure di prossimità e di qualità. Il Centro Dialisi di Mesoraca è un punto di riferimento prezioso per una popolazione con età media elevata, ma anche per i pazienti che rientrano durante i periodi estivi, e ci consente di dare risposte concrete senza sovraccaricare il centro di Crotone. È nostra intenzione proseguire su questa strada, con l’obiettivo di riattivare già da ottobre l’ambulatorio di nefrologia, un servizio indispensabile per seguire i pazienti nelle fasi iniziali della malattia, ritardare la progressione dell’insufficienza renale e, laddove possibile, evitare l’ingresso nel percorso dialitico”.