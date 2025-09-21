Vibo Valentia, la “maledizione” superata: prende forma il nuovo ospedale

Proseguono senza sosta i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo, opera attesa da decenni che, finalmente, comincia a vedere la luce. Il ritmo è serrato: mezzi e operai sono a lavoro dal lunedì al sabato; ad agosto il cantiere è rimasto fermo solo per una settimana (unico caso in Italia) anziché per le canoniche due. L’ottimismo è tanto: dalle ultime comunicazioni che l’architetto Vito Capriulo, responsabile del cantiere, ha fornito all’Azienda sanitaria provinciale, si punta a completare la struttura per fine estate 2026. Entro un anno, insomma, l’edificio sarà pronto. Attualmente, come spiegato dalla “Guerrato spa”, impresa affidataria dai lavori di realizzazione, si sta lavorando alla struttura in elevazione, che sta prendendo forma sia nella piastra che nelle torri che l’andranno a comporre.

