Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Salute / Vibo Valentia, la “maledizione” superata: prende forma il nuovo ospedale

Vibo Valentia, la “maledizione” superata: prende forma il nuovo ospedale

Procede bene la costruzione dello “spoke” da 340 posti letto: fine lavori 2026. Progetto vecchio quasi trent’anni, segnato da inchieste giudiziarie, sequestri e attentati. Ilario Lazzaro, direttore sanitario dell’Asp: «Sarà la struttura più moderna della Calabria»

Proseguono senza sosta i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo, opera attesa da decenni che, finalmente, comincia a vedere la luce. Il ritmo è serrato: mezzi e operai sono a lavoro dal lunedì al sabato; ad agosto il cantiere è rimasto fermo solo per una settimana (unico caso in Italia) anziché per le canoniche due. L’ottimismo è tanto: dalle ultime comunicazioni che l’architetto Vito Capriulo, responsabile del cantiere, ha fornito all’Azienda sanitaria provinciale, si punta a completare la struttura per fine estate 2026. Entro un anno, insomma, l’edificio sarà pronto. Attualmente, come spiegato dalla “Guerrato spa”, impresa affidataria dai lavori di realizzazione, si sta lavorando alla struttura in elevazione, che sta prendendo forma sia nella piastra che nelle torri che l’andranno a comporre.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province