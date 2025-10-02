Asp di Crotone, rinnovata fino al 2027 la convenzione con Acoi per la formazione chirurgica

La UOC di Chirurgia Generale di Crotone è riconosciuta come Centro di riferimento regionale ed extraregionale per la chirurgia laparoscopica nelle patologie benigne e maligne, un ruolo che si traduce in un’attività clinica di eccellenza e in una costante attenzione alla formazione dei professionisti. Dal luglio 2022 la Chirurgia Generale ha introdotto e consolidato la chirurgia laparoscopica di base e avanzata, ottenendo risultati di rilievo: oltre 280 interventi di tumore del colon-retto in elezione e 65 in urgenza, più di 350 colecistectomie laparoscopiche e, complessivamente, quasi 3000 interventi chirurgici eseguiti con tecniche mininvasive. Parte di questi risultati è stata pubblicata nel 2024 sul Giornale di Chirurgia, rivista scientifica di riferimento nazionale.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone annuncia il rinnovo, fino al 2027, della convenzione con l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) e la UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Giovanni di Dio, diretta dal dott. Pasquale Castaldo , per lo svolgimento di attività didattiche e formative di alto livello.

Il lavoro si avvale della collaborazione multidisciplinare con le UOC di Gastroenterologia, Oncologia, Radiologia, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, garantendo percorsi diagnostico-terapeutici integrati e innovativi.

“Questo rinnovo rappresenta un riconoscimento importante non solo per la Chirurgia Generale ma per l’intera ASP di Crotone – ha dichiarato il Commissario Straordinario Monica Calamai – La qualità delle cure, l’attenzione alla ricerca e la capacità di formare nuove generazioni di professionisti pongono la nostra Azienda tra le realtà sanitarie che sanno guardare al futuro con competenza e responsabilità. Un ringraziamento particolare va al direttore della UOC di Chirurgia Generale, dott. Pasquale Castaldo, e a tutti i professionisti che, lavorando in squadra, garantiscono ogni giorno ai pazienti cure sicure, innovative e di qualità”.

“L’accordo con ACOI è il coronamento di un percorso che abbiamo costruito con impegno e dedizione – ha aggiunto il direttore della UOC di Chirurgia Generale, Pasquale Castaldo – La chirurgia laparoscopica, ormai consolidata nella nostra pratica clinica, ci ha permesso di offrire cure efficaci e meno invasive ai pazienti e, al contempo, di diventare un centro di riferimento formativo per i colleghi in formazione”.