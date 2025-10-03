“Kroton Cancer day”. A Crotone giornata dedicata al cancro con esperti e professionisti

Crotone è pronta ad ospitare una giornata di rilievo sanitario interamente dedicata alla cura del cancro con professionisti ed esperti. “Meet the Gi expert. Kroton Cancer day”, il titolo del congresso medico, organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza. Appuntamento oggi, venerdì 3 ottobre, già dalle 8 del mattino all'hotel San Giorgio con l'introduzione della responsabile scientifica, Carla Cortese. A seguire i saluti delle autorità e gli interventi dei diversi e prestigiosi relatori. “L'approccio diagnostico-terapeutico ai tumori gastrointestinali è in continua evoluzione, in cui lo scenario terapeutico è stato rivoluzionato grazie ai grandi progressi e alle migliorate conoscenze di biologia molecolare”, fanno sapere gli organizzatori. Pertanto, l'aggiornamento continuo, la condivisione e la discussione tra esperti risultano fondamentali per la migliore gestione dei pazienti con tale patologia. “Il Convegno si propone di discutere gli scenari di più frequente riscontro nella pratica clinica attraverso un dialogo diretto con tutti gli attori del team multidisciplinare Gl al fine di garantire il miglior percorso diagnostico-terapeutico alla luce delle più recenti acquisizioni emerse dai congressi nazionali e internazionali e dell'alto impatto clinico e sociale di tali patologie”, si legge nel razionale scientifico.

Il convegno è alla prima edizione ed è accreditato su Agenas, con la possibilità di ottenimento dei crediti Ecm.