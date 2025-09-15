Catanzaro, l’augurio dell’arcivescovo Maniago per il nuovo anno scolastico: “Costruiamo insieme la cultura della speranza”

All’inizio del nuovo anno scolastico, l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, ha indirizzato un messaggio agli studenti, ai docenti e a tutto il mondo della scuola. Con parole cariche di incoraggiamento e di fiducia, il presule ha sottolineato come il tempo della scuola rappresenti non solo un’occasione di crescita culturale, ma soprattutto un’opportunità preziosa per imparare a vivere.

Mons. Maniago ha invitato i ragazzi a custodire l’entusiasmo, le speranze e persino le preoccupazioni che accompagnano l’inizio dell’anno, vedendole come stimoli per nuove amicizie e per una crescita autentica. «Non permettete alla spirale di odio e di guerra che minaccia il mondo – ha detto – di contaminare i vostri sogni: tenete lo sguardo fisso sull’orizzonte e non rimanete imprigionati nei vostri limiti o nelle vostre ferite».

L’arcivescovo ha anche ricordato la testimonianza di Carlo Acutis, giovane beato che ha saputo vivere la quotidianità avendo Gesù come compagno di viaggio. Un esempio vicino agli studenti, capace di ispirare fiducia e coraggio nel cammino.