A Catanzaro è nato uno spazio sicuro per adolescenti e famiglie: avviati i laboratori gratuiti del progetto “A Beautiful Mind”

Un luogo sicuro e gratuito per adolescenti e famiglie è ufficialmente aperto a Catanzaro: si tratta del Centro diurno promosso nell’ambito del progetto “A Beautiful Mind”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

È di uno spazio non giudicante, nato per combattere solitudine, disagio e difficoltà dell’adolescenza con strumenti creativi e non medicalizzati. È ospitato all’interno del centro polivalente “Maurizio Rossi” di Catanzaro (via Fontana Vecchia) e ha aperto le sue porte lunedì 15 settembre per accogliere tutti giovani tra gli 11 e i 18 anni che vorranno prendere parte ai laboratori gratuiti già attivati.

Dalle 14 alle 19 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì, il Centro diurno mette a disposizione di chiunque vorrà partecipare diverse attività di accoglienza e animazione, pensate per favorire l’incontro, la socializzazione e la creazione di un clima positivo. Si alterneranno così laboratori finalizzati a stimolare creatività, espressione corporea e capacità relazionali. I ragazzi possono partecipare ai laboratori di teatro, arte, scrittura, cinema e sport, con proposte che spaziano dalla narrazione alla produzione video, fino a giochi di squadra e attività motorie inclusive. Sono inoltre previsti percorsi di mindfulness e laboratori pedagogici per sviluppare consapevolezza, autonomia e competenze di cittadinanza attiva. Durante l’intero orario di apertura saranno sempre disponibili attività ludiche, culturali e di supporto allo studio.