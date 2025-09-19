"Premio Città Solidale 2025": a Catanzaro l’XI edizione dedicata al futuro e ai valori dell’Agenda 2030

Si terrà il prossimo 24 settembre alle ore 9.45 presso l’Aula Sancti Petri, in via Arcivescovado a Catanzaro, l’Undicesima Edizione del Premio Città Solidale, pilastro dell’Ente del terzo settore (Ets) guidata da Padre Piero Puglisi ed evento che accoglie a Catanzaro personalità di fama e impegno nazionale.

Quest’anno il Premio ha scelto il futuro, come tema centrale, attraverso 5 Goal dell’Agenda 2030. I 5 Goal scelti per questa edizione riguardano povertà, salute e benessere, parità di genere, lavoro dignitoso e comunità sostenibili.

Temi che impegnano Città Solidale da oltre trent’anni e che permettono di far arrivare nel capoluogo rappresentanti di buone prassi e impegno sociale come Khady Sene dal 2024 direttrice della Caritas di Foggia-Bovino, prima donna immigrata in Italia a ricoprire questo incarico; Officine Buone che attraverso la musica, la cucina di qualità, il teatro e il contributo di tantissimi volontari under 35 realizza progetti in cui il talento si mette al servizio del sociale in tanti contesti; Giulia Blasi scrittrice, formatrice e public speaker ha all'attivo diverse campagne di sensibilizzazione su questioni relative ai diritti civili e di autodeterminazione, fra le quali #quellavoltache, antesignana di #metoo in Italia; Marco Omizzolo sociologo Eurispes, presidente dell’associazione Tempi Moderni e docente alla Sapienza di Roma e all’Università di Foggia, esperto di sfruttamento lavorativo, tratta internazionale, caporalato e schiavitù contemporanee; Gaya – Mondo di Unione ecovillaggio e progetto culturale che unisce natura, comunità e innovazione.