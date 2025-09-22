La Ciclovia dei Parchi e del Benessere: tre giorni di pedalate, salute e natura in Calabria

Si è conclusa con grande partecipazione la tre giorni della “Ciclovia dei Parchi e del Benessere”, l’iniziativa che ha trasformato la Sila in un palcoscenico naturale dedicato allo sport, alla prevenzione e al benessere.

Dopo aver percorso da Villaggio Mancuso a Lorica il tracciato della ciclovia immerso nei boschi del Parco Nazionale della Sila, i partecipanti hanno vissuto la giornata finale sulle sponde del Lago Arvo, cuore pulsante dell’altopiano silano.

L’ultima tappa ha rappresentato il momento più emozionante e simbolico dell’evento: una ciclo-passeggiata aperta a tutti lungo il perimetro del lago, tra acque cristalline e foreste di pini larici. Paesaggi incontaminati che hanno reso l’esperienza non solo sportiva, ma anche rigenerante per mente e corpo.

Un elemento distintivo di questa edizione è stata la presenza delle Stazioni della Salute OncoMed, dove i partecipanti hanno potuto accedere a screening e consulenze gratuite, ricevendo consigli personalizzati su stili di vita sani, alimentazione e prevenzione. Un connubio virtuoso tra sport e salute che ha dato un valore aggiunto all’iniziativa, trasformando una semplice escursione in un’esperienza educativa e di cura del sé.